Marche ! Carnet de voyage chanté Librairie Le Grand Bain Bannalec

Bannalec

Marche ! Carnet de voyage chanté

Librairie Le Grand Bain 3 Rue Saint-Lucas Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 17:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Anna Graham interprète à cappella son carnet de voyage chanté Kerzh ! .

Ces chants seront suivis d’une présentation du Tro Breiz et d’un temps d’échange avec le public.

En breton, Tro Breiz signifie tour de Bretagne , c’est un pèlerinage qui relie les villes des sept saints fondateurs de la Bretagne. .

Librairie Le Grand Bain 3 Rue Saint-Lucas Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 52 82 91 97

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English : Marche ! Carnet de voyage chanté

L’événement Marche ! Carnet de voyage chanté Bannalec a été mis à jour le 2026-04-15 par OT QUIMPERLE LES RIAS