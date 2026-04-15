Marche ! Carnet de voyage chanté Librairie Le Grand Bain Bannalec
Marche ! Carnet de voyage chanté Librairie Le Grand Bain Bannalec dimanche 17 mai 2026.
Bannalec
Marche ! Carnet de voyage chanté
Librairie Le Grand Bain 3 Rue Saint-Lucas Bannalec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 17:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Anna Graham interprète à cappella son carnet de voyage chanté Kerzh ! .
Ces chants seront suivis d’une présentation du Tro Breiz et d’un temps d’échange avec le public.
En breton, Tro Breiz signifie tour de Bretagne , c’est un pèlerinage qui relie les villes des sept saints fondateurs de la Bretagne. .
Librairie Le Grand Bain 3 Rue Saint-Lucas Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 52 82 91 97
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English : Marche ! Carnet de voyage chanté
L’événement Marche ! Carnet de voyage chanté Bannalec a été mis à jour le 2026-04-15 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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