Ceillac

Marché

Ceillac Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-02 08:00:00

fin : 2026-09-03 12:30:00

Date(s) :

2026-07-02

C’est au bord du torrent du Cristillan le jeudi matin sur la place du marché que tu pourras te promener, flâner, et remplir ton frigo de fruits et légumes, de miel, de fromages ainsi que vêtements, ustensiles, jouets et autres produits non-alimentaires..

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Ceillac 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 45 15 17 mairie@ceillac.fr

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English : Market

On Thursday mornings, you can stroll along the Cristillan stream in the market square and fill your fridge with fruit and vegetables, honey and cheese, as well as clothes, utensils, toys and other non-food products.

L’événement Marché Ceillac a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras