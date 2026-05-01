Marché champêtre au Château du Thil Le Thil Chenôves

Chenôves

Marché champêtre au Château du Thil

Le Thil 1 rue des Prunières Chenôves Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

De nombreux artisans, brocanteurs et producteurs locaux vous présenteront leurs produits, installés dans le parc.

Plusieurs animations seront organisées 3 balades commentées en forêt par Adrian Valette, le gestionnaire du lieu, qui vous expliquera les processus de résilience des arbres. Pour davantage d’informations consulter le site Fête de la nature 2026 .

Un concert rock mystique NEMMORIA, vers 17h clôturera la journée.

Des jeux pour petits et grands, un atelier créatif pour les enfants,

une buvette et un stand de petite restauration seront proposés sur toute la journée.

*ouvert exceptionnellement pour cet événement .

Le Thil 1 rue des Prunières Chenôves 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 05 75 49

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English : Marché champêtre au Château du Thil

L’événement Marché champêtre au Château du Thil Chenôves a été mis à jour le 2026-04-29 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II