Marché champêtre au Château du Thil Le Thil Chenôves
Marché champêtre au Château du Thil Le Thil Chenôves samedi 23 mai 2026.
Chenôves
Marché champêtre au Château du Thil
Le Thil 1 rue des Prunières Chenôves Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
De nombreux artisans, brocanteurs et producteurs locaux vous présenteront leurs produits, installés dans le parc.
Plusieurs animations seront organisées 3 balades commentées en forêt par Adrian Valette, le gestionnaire du lieu, qui vous expliquera les processus de résilience des arbres. Pour davantage d’informations consulter le site Fête de la nature 2026 .
Un concert rock mystique NEMMORIA, vers 17h clôturera la journée.
Des jeux pour petits et grands, un atelier créatif pour les enfants,
une buvette et un stand de petite restauration seront proposés sur toute la journée.
*ouvert exceptionnellement pour cet événement .
Le Thil 1 rue des Prunières Chenôves 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 05 75 49
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English : Marché champêtre au Château du Thil
L’événement Marché champêtre au Château du Thil Chenôves a été mis à jour le 2026-04-29 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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