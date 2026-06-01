Marché-concert à la Ferme des Auches Ferme des Auches Chariez
Marché-concert à la Ferme des Auches Ferme des Auches Chariez jeudi 18 juin 2026.
Chariez
Marché-concert à la Ferme des Auches
Ferme des Auches 4 Rue des Auches Chariez Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 17:30:00
fin : 2026-06-18 23:30:00
Date(s) :
2026-06-18
Marché, concert de Lys Impala et grande tombola à Chariez ! .
Ferme des Auches 4 Rue des Auches Chariez 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 34 89 90
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English : Marché-concert à la Ferme des Auches
L’événement Marché-concert à la Ferme des Auches Chariez a été mis à jour le 2026-06-12 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL