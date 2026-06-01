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Marché-concert à la Ferme des Auches Ferme des Auches Chariez

Marché-concert à la Ferme des Auches Ferme des Auches Chariez jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Ferme des Auches

Adresse : 4 Rue des Auches

Ville : 70000 Chariez

Département : Haute-Saône

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Chariez

Marché-concert à la Ferme des Auches

Ferme des Auches 4 Rue des Auches Chariez Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 17:30:00
fin : 2026-06-18 23:30:00

Date(s) :
2026-06-18

Marché, concert de Lys Impala et grande tombola à Chariez !   .

Ferme des Auches 4 Rue des Auches Chariez 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 34 89 90 

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English : Marché-concert à la Ferme des Auches

L’événement Marché-concert à la Ferme des Auches Chariez a été mis à jour le 2026-06-12 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL