Marché-concert à la Ferme des Auches Ferme des Auches Chariez jeudi 18 juin 2026.

Chariez

Marché-concert à la Ferme des Auches

Ferme des Auches 4 Rue des Auches Chariez Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 17:30:00

fin : 2026-06-18 23:30:00

Date(s) :

2026-06-18

Marché, concert de Lys Impala et grande tombola à Chariez ! .

Ferme des Auches 4 Rue des Auches Chariez 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 34 89 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché-concert à la Ferme des Auches

L’événement Marché-concert à la Ferme des Auches Chariez a été mis à jour le 2026-06-12 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL