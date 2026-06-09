Marché couvert en fête Colmar
vendredi 4 septembre 2026 · Colmar
Informations pratiques
Colmar
Marché couvert en fête
13 Rue des Ecoles Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-04
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-04
Profitez des animations durant le week-end de fête au Marché Couvert!
Comme chaque année, les commerçants de la Halle de Colmar, en partenariat avec les Passeurs du Canal de la Lauch et le Syndicat des Maraîchers, fêtent l’anniversaire de l’ouverture de cette Halle. Au programme pour vous animations, artisanat, balade en bateau et gastronomie du terroir. Ambiance champêtre garantie ! 0 .
13 Rue des Ecoles Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 51 85 pascal.sala68@gmail.com
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English :
Enjoy the entertainment during the festive weekend at the Covered Market!
L’événement Marché couvert en fête Colmar a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de Colmar
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