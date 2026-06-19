Marché créateurs à Val-du-Mignon Val-du-Mignon
Marché créateurs à Val-du-Mignon Val-du-Mignon dimanche 12 juillet 2026.
Val-du-Mignon
Marché créateurs à Val-du-Mignon
Route de la Forêt Val-du-Mignon Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 19:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
12 Juillet 2026 à partir de 19h
Marché créateurs en soirée avec une ambiance chaleureuse et festive !
Créateurs locaux
Articles faits main
Ambiance conviviale et familiale
Organisé par le Comité des Fêtes et Loisirs d’Usseau. .
Route de la Forêt Val-du-Mignon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 60 75 96 comitedesfetesusseau@gmail.com
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English : Marché créateurs à Val-du-Mignon
L’événement Marché créateurs à Val-du-Mignon Val-du-Mignon a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Niort Marais Poitevin