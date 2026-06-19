Val-du-Mignon

Marché créateurs à Val-du-Mignon

Route de la Forêt Val-du-Mignon Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 19:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

12 Juillet 2026 à partir de 19h

Marché créateurs en soirée avec une ambiance chaleureuse et festive !

Créateurs locaux

Articles faits main

Ambiance conviviale et familiale

Organisé par le Comité des Fêtes et Loisirs d’Usseau. .

Route de la Forêt Val-du-Mignon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 60 75 96 comitedesfetesusseau@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché créateurs à Val-du-Mignon

L’événement Marché créateurs à Val-du-Mignon Val-du-Mignon a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Niort Marais Poitevin