Marché créateurs et producteurs la Tradition Landaise Castagnet Bélus

Bélus

Marché créateurs et producteurs la Tradition Landaise

Castagnet 1250 route du Serry Bélus Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 14:30:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Accueil à la ferme par Marie Pierre qui élève, gave et transforme dans son laboratoire CEE des oies et canards. Venez découvrir et déguster le patrimoine culturel et gastronomique français.

Dégustation de Miel, Vin, Fromage brebis, Pâtisserie, Plants légumes, Tisane…

Accueil à la ferme par Marie Pierre qui élève, gave et transforme dans son laboratoire CEE des oies et canards. Venez découvrir et déguster le patrimoine culturel et gastronomique français.

Dégustation de Miel, Vin, Fromage brebis, Pâtisserie, Plants légumes, Tisane

Travaux couture, Poterie, Minéraux

Atelier peinture pour les enfants

avec Hanna! .

Castagnet 1250 route du Serry Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 64 65 la-tradition-landaise@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées européennes du patrimoine portes ouvertes à la Tradition Landaise ANNULÉES

Welcome to the farm by Marie Pierre, who raises, feeds and processes geese and ducks in her CEE laboratory. Come and discover and taste France’s cultural and gastronomic heritage.

Tasting of honey, wine, ewe’s milk cheese, pastries, vegetable plants, herbal teas…

L’événement Marché créateurs et producteurs la Tradition Landaise Bélus a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Pays d’Orthe et Arrigans