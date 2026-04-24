Marché créateurs et producteurs la Tradition Landaise Castagnet Bélus
Marché créateurs et producteurs la Tradition Landaise Castagnet Bélus dimanche 17 mai 2026.
Bélus
Marché créateurs et producteurs la Tradition Landaise
Castagnet 1250 route du Serry Bélus Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:30:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Accueil à la ferme par Marie Pierre qui élève, gave et transforme dans son laboratoire CEE des oies et canards. Venez découvrir et déguster le patrimoine culturel et gastronomique français.
Dégustation de Miel, Vin, Fromage brebis, Pâtisserie, Plants légumes, Tisane…
Accueil à la ferme par Marie Pierre qui élève, gave et transforme dans son laboratoire CEE des oies et canards. Venez découvrir et déguster le patrimoine culturel et gastronomique français.
Dégustation de Miel, Vin, Fromage brebis, Pâtisserie, Plants légumes, Tisane
Travaux couture, Poterie, Minéraux
Atelier peinture pour les enfants
avec Hanna! .
Castagnet 1250 route du Serry Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 64 65 la-tradition-landaise@wanadoo.fr
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English : Journées européennes du patrimoine portes ouvertes à la Tradition Landaise ANNULÉES
Welcome to the farm by Marie Pierre, who raises, feeds and processes geese and ducks in her CEE laboratory. Come and discover and taste France’s cultural and gastronomic heritage.
Tasting of honey, wine, ewe’s milk cheese, pastries, vegetable plants, herbal teas…
L’événement Marché créateurs et producteurs la Tradition Landaise Bélus a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Pays d’Orthe et Arrigans