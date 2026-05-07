Aniane

MARCHÉ D’ANIANE

Place Etienne Sanier Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03 2026-09-10 2026-09-17

Tous les Jeudi de 9h à 12h30 (20 exposants) sur la Place Etienne Sanier.

Tous les Jeudi de 9h à 12h30 (20 exposants) sur la Place Etienne Sanier.

Producteurs bio

• Le jardin de Seb Légumes feuilles divers, haricots, pommes de terre,

légumes racines divers, choux, salades, jeunes pousses, légumes fruits

(tomates anciennes, aubergines, poivrons, piments, courgettes…), maïs doux,

courges variées, épinards, mâche, blettes, aromates très variées (shiso, persil,

10 variétés de basilic), pois, fèves, melon, kiwis, kakis, cerises, fraises, figues,

abricots, kiwai…

• La Meule Pains bio variés au levain naturel, gamme pauvre en gluten, gamme

gourmande sucrée ou salée, gamme classique. Viennoiseries et brioches pur

beurre à l’ancienne bio, fougasses bio.

Mairie 04 67 57 01 40 .

Place Etienne Sanier Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 01 40

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English : MARCHÉ D’ANIANE

Every Thursday from 9am to 12:30pm (20 exhibitors) on the Place Etienne Sanier.

L’événement MARCHÉ D’ANIANE Aniane a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT