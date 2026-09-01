Informations pratiques

Annay-la-Côte

Marche d’Annay-la-Côte

Salle des fêtes Annay-la-Côte Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Marche de 12 km avec ou sans repas et possibilité de repas sans marcher. Déjeuner à la salle des fêtes plat fromage dessert. Boissons non comprises mais apéro et café offerts. Après-midi jeux de société et pétanque. Inscription avant le 04 septembre. Animaux interdits. .

Salle des fêtes Annay-la-Côte 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 66 92 37 comite.amisannaylacote@gmail.com

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English : Marche d’Annay-la-Côte

L’événement Marche d’Annay-la-Côte Annay-la-Côte a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de Tourisme du Grand Vézelay