Marche d’Annay-la-Côte Annay-la-Côte
dimanche 13 septembre 2026 · Annay-la-Côte
Informations pratiques
Annay-la-Côte
Marche d’Annay-la-Côte
Salle des fêtes Annay-la-Côte Yonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Marche de 12 km avec ou sans repas et possibilité de repas sans marcher. Déjeuner à la salle des fêtes plat fromage dessert. Boissons non comprises mais apéro et café offerts. Après-midi jeux de société et pétanque. Inscription avant le 04 septembre. Animaux interdits. .
Salle des fêtes Annay-la-Côte 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 66 92 37 comite.amisannaylacote@gmail.com
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English : Marche d’Annay-la-Côte
L’événement Marche d’Annay-la-Côte Annay-la-Côte a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de Tourisme du Grand Vézelay