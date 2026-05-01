Hermelange

Marche dans les pas de Charlotte

rue du Canal (place de la Mairie) Hermelange Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 09:30:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Marche et repas sur réservation et ou les bénéfices seront reversés à l’association Dans les pas de Charlotte qui a pour but de favoriser l’autonomie de Charlotte et aider d’autres enfants souffrant de paralysie cérébrale. Marche payante avec repas, réservation par téléphone ou mail.Tout public

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rue du Canal (place de la Mairie) Hermelange 57790 Moselle Grand Est +33 6 76 60 68 40 foyer.hermelange@gmail.com

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English :

Walk and meal by prior arrangement, with proceeds going to the Dans les pas de Charlotte association, whose aim is to promote Charlotte’s independence and help other children suffering from cerebral palsy. Paying walk with meal, book by phone or e-mail.

L’événement Marche dans les pas de Charlotte Hermelange a été mis à jour le 2026-04-05 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG