Vide-grenier et exposition Hermelange
Vide-grenier et exposition Hermelange dimanche 10 mai 2026.
Hermelange
Vide-grenier et exposition
Rue du canal, rue des Vergers, salle des fêtes Hermelange Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Rendez-vous au vide-grenier d’Hermelange pour faire de bonnes affaires ! Venez découvrir l’exposition d’aquarelle dans la salle des fêtes. De la restauration et une buvette sont disponibles sur place. Renseignements exposants par mail.Tout public
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Rue du canal, rue des Vergers, salle des fêtes Hermelange 57790 Moselle Grand Est foyer.rural.hermelange@gmail.com
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English :
Come to Hermelange’s garage sale for great bargains! Come and discover the watercolor exhibition in the village hall. Catering and refreshments available on site. Exhibitor information by e-mail.
L’événement Vide-grenier et exposition Hermelange a été mis à jour le 2026-04-05 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG
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