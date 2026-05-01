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Vide-grenier et exposition Hermelange

Vide-grenier et exposition Hermelange dimanche 10 mai 2026.

Adresse : Rue du canal, rue des Vergers, salle des fêtes

Ville : 57790 Hermelange

Département : Moselle

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Hermelange

Vide-grenier et exposition

Rue du canal, rue des Vergers, salle des fêtes Hermelange Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Rendez-vous au vide-grenier d’Hermelange pour faire de bonnes affaires ! Venez découvrir l’exposition d’aquarelle dans la salle des fêtes. De la restauration et une buvette sont disponibles sur place. Renseignements exposants par mail.Tout public
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Rue du canal, rue des Vergers, salle des fêtes Hermelange 57790 Moselle Grand Est   foyer.rural.hermelange@gmail.com

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English :

Come to Hermelange’s garage sale for great bargains! Come and discover the watercolor exhibition in the village hall. Catering and refreshments available on site. Exhibitor information by e-mail.

L’événement Vide-grenier et exposition Hermelange a été mis à jour le 2026-04-05 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG

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