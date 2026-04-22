Marché d’Aquarev Loudéac
Marché d’Aquarev Loudéac vendredi 21 août 2026.
Loudéac
Marché d’Aquarev
Aquarev Loudéac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 16:30:00
fin : 2026-08-21 21:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Tous les vendredis soirs, du 3 juillet au 28 août (sauf 10 juillet), une trentaine d’exposants, producteurs et créateurs vous donnent rendez-vous dans un écrin de verdure, au bord de l’eau en musique avec scène ouverte. Petite restauration sur site food truck et bar du camping. .
Aquarev Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 26 21 92
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English :
L’événement Marché d’Aquarev Loudéac a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Bretagne Centre
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