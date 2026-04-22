Loudéac

Marché d’Aquarev

Aquarev Loudéac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 16:30:00

fin : 2026-08-21 21:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Tous les vendredis soirs, du 3 juillet au 28 août (sauf 10 juillet), une trentaine d’exposants, producteurs et créateurs vous donnent rendez-vous dans un écrin de verdure, au bord de l’eau en musique avec scène ouverte. Petite restauration sur site food truck et bar du camping. .

Aquarev Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 26 21 92

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English :

L’événement Marché d’Aquarev Loudéac a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Bretagne Centre