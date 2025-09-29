Castelfranc

Marché de Castelfranc

La Halle Castelfranc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-29 17:00:00

fin : 2026-09-14 20:00:00

Date(s) :

2025-09-29 2025-10-06 2025-10-13 2025-10-20 2025-10-27 2025-11-03 2025-11-10 2025-11-17 2025-11-24 2025-12-01 2025-12-08 2025-12-15 2025-12-22 2025-12-29 2026-01-05 2026-01-12 2026-01-19 2026-01-26 2026-02-02 2026-02-09

La Bastide de Castelfranc vous attend pour un marché hebdomadaire avec 8-9 exposants, sous la Halle du village

La Bastide de Castelfranc vous attend pour un marché hebdomadaire avec 8-9 exposants, sous la Halle du village .

La Halle Castelfranc 46140 Lot Occitanie +33 5 65 36 22 93

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English :

La Bastide de Castelfranc welcomes you to its weekly market with 8-9 stallholders, in the village hall

L’événement Marché de Castelfranc Castelfranc a été mis à jour le 2026-05-28 par OT CVL Vignoble