Marché de Clamensane Clamensane
Marché de Clamensane Clamensane mardi 7 juillet 2026.
Clamensane
Marché de Clamensane
Place de la mairie Clamensane Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 09:00:00
fin : 2026-08-25 12:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Marché hebdomadaire. Alimentation et habillement.
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Place de la mairie Clamensane 04250 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 68 30 93 clamensane-mairie@orange.fr
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English :
Weekly market. Food and clothing.
L’événement Marché de Clamensane Clamensane a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Sisteron Buëch