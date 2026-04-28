Clamensane

Marché de Clamensane

Place de la mairie Clamensane Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 09:00:00

fin : 2026-08-25 12:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Marché hebdomadaire. Alimentation et habillement.

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Place de la mairie Clamensane 04250 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 68 30 93 clamensane-mairie@orange.fr

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English :

Weekly market. Food and clothing.

L’événement Marché de Clamensane Clamensane a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Sisteron Buëch