Unieux

Marché de Côte-Quart

Place du marché Unieux Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-02 07:00:00

fin : 2026-12-31 12:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Crèmerie, boucherie, fruits et légumes, rôtisserie… Autant de commerçants que les Sampicotins aiment retrouver sur ce marché convivial.



Marché de produits alimentaires et de producteurs.

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Place du marché Unieux 42240 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 40 30 80 secretariat.general@unieux.fr

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English :

Creamery, butchers, fruit and vegetables, rotisseries… The Sampicotins love this friendly market.



Food and produce market.

L’événement Marché de Côte-Quart Unieux a été mis à jour le 2023-10-01 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès