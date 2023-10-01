Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Côte-Quart Unieux

Marché de Côte-Quart Unieux vendredi 2 octobre 2026.

Adresse : Place du marché

Ville : 42240 Unieux

Département : Loire

Début : 2026-10-02T07:00:00

Fin : 2026-12-31T12:00:00

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Unieux

Marché de Côte-Quart

Place du marché Unieux Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-02 07:00:00
fin : 2026-12-31 12:00:00

Date(s) :
2026-10-02

Crèmerie, boucherie, fruits et légumes, rôtisserie… Autant de commerçants que les Sampicotins aiment retrouver sur ce marché convivial.

Marché de produits alimentaires et de producteurs.
  .

Place du marché Unieux 42240 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 40 30 80  secretariat.general@unieux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Creamery, butchers, fruit and vegetables, rotisseries… The Sampicotins love this friendly market.

Food and produce market.

L’événement Marché de Côte-Quart Unieux a été mis à jour le 2023-10-01 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès

À voir aussi à Unieux (Loire)