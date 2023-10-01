Marché de Côte-Quart Unieux
Marché de Côte-Quart Unieux vendredi 2 octobre 2026.
Unieux
Marché de Côte-Quart
Place du marché Unieux Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-02 07:00:00
fin : 2026-12-31 12:00:00
Date(s) :
2026-10-02
Crèmerie, boucherie, fruits et légumes, rôtisserie… Autant de commerçants que les Sampicotins aiment retrouver sur ce marché convivial.
Marché de produits alimentaires et de producteurs.
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Place du marché Unieux 42240 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 40 30 80 secretariat.general@unieux.fr
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English :
Creamery, butchers, fruit and vegetables, rotisseries… The Sampicotins love this friendly market.
Food and produce market.
L’événement Marché de Côte-Quart Unieux a été mis à jour le 2023-10-01 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès
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