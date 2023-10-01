Unieux

Marché de la Place du Vigneron

Place du vigneron Unieux Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-02 08:00:00

fin : 2026-12-31 13:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Fruits et légumes de producteurs locaux, boucher, vêtements, charcutier, fromager…

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Place du vigneron Unieux 42240 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 40 30 80 secretariat.general@unieux.fr

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English :

Fruits and vegetables from local producers, butchers, clothes, butchers, cheesemongers…

L’événement Marché de la Place du Vigneron Unieux a été mis à jour le 2023-10-01 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès