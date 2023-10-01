Marché de la Place du Vigneron Unieux
Marché de la Place du Vigneron Unieux vendredi 2 octobre 2026.
Unieux
Marché de la Place du Vigneron
Place du vigneron Unieux Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-02 08:00:00
fin : 2026-12-31 13:00:00
Date(s) :
2026-10-02
Fruits et légumes de producteurs locaux, boucher, vêtements, charcutier, fromager…
.
Place du vigneron Unieux 42240 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 40 30 80 secretariat.general@unieux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fruits and vegetables from local producers, butchers, clothes, butchers, cheesemongers…
L’événement Marché de la Place du Vigneron Unieux a été mis à jour le 2023-10-01 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès
À voir aussi à Unieux (Loire)
- Marché de Côte-Quart Unieux 2 octobre 2026