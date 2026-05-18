Marché de Créateur.ices au Freedom Fête des Mères Le Freedôm Granville
Marché de Créateur.ices au Freedom Fête des Mères Le Freedôm Granville samedi 30 mai 2026.
Granville
Marché de Créateur.ices au Freedom Fête des Mères
Le Freedôm 9001 Boulevard des Amériques Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
Un week-end dédié à la création artisanale et le fun !
Nous vous donnons rendez-vous pour un marché de créateurs réunissant une dizaine d’artisans professionnels venus de Normandie et de Bretagne.
Ici, tout est fait main !
Chaque créateur présent conçoit et fabrique lui-même ses produits
Aucune revente, uniquement du travail artisanal, des pièces uniques ou en petites séries.
Bijoux, illustration, céramique, bougies, maroquinerie, couture, décoration, créations zéro déchet…
Des univers variés et complémentaires pour mettre en lumière le savoir-faire local.
Une tatoueuse sera également disponible pour vous proposer ses FLASHS
Un lieu unique entre mer et convivialité.
Le Freedôm, ancienne piscine réhabilitée en lieu culturel et de loisirs, nous accueille dans un cadre chaleureux et familial à Granville, à quelques minutes de la mer.
Profitez d’un espace atypique mêlant
– activités ludiques
– escalade de bloc
– jeux & détente
– bar & food
– terrasse avec vue sur la mer
Un endroit idéal pour passer un bon moment, en famille ou entre amis.
Animations tout le week-end.
DJ set ambiance électro chill (samedi & dimanche).
Karaoké le samedi soir.
Fresque en live réalisée par des graffeurs.
Idéal pour la Fête des Mères !
Profitez de ce week-end pour trouver des cadeaux uniques, faits main et locaux ! .
Le Freedôm 9001 Boulevard des Amériques Granville 50400 Manche Normandie +33 7 69 16 46 11 morgane.michotte@gmail.com
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English : Marché de Créateur.ices au Freedom Fête des Mères
L’événement Marché de Créateur.ices au Freedom Fête des Mères Granville a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Granville Terre et Mer
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