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Marché de créateurs et d’artisans Saint-Marien

Marché de créateurs et d’artisans Saint-Marien

Marché de créateurs et d’artisans Saint-Marien samedi 23 mai 2026.

Adresse : 5 Planchat

Ville : 23600 Saint-Marien

Département : Creuse

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Marien

Marché de créateurs et d’artisans

5 Planchat Saint-Marien Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24

Marché de créateurs et d’artisans.   .

5 Planchat Saint-Marien 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 64 50 66 

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English : Marché de créateurs et d’artisans

L’événement Marché de créateurs et d’artisans Saint-Marien a été mis à jour le 2026-05-05 par Creuse Confluence Tourisme