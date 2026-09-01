Informations pratiques

Saint-Rome-de-Cernon

Marché de créateurs

Saint-Rome-de-Cernon Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

En mémoire de nos petits anges, nous organisons une grande action dans le cadre de Septembre en Or afin de soutenir la recherche contre les cancers pédiatriques.

Nous organisons notre tout premier Marché Solidaire des Artisans et Créateurs.

Pour que notre combat soit total, 100 % des frais d’inscription des stands (17 € le stand) ainsi que les bénéfices de la tombola seront reversés à l’Institut Gustave Roussy via la page En mémoire de Cassandre . Nous demandons également à chaque exposant d’offrir un petit lot pour la tombola solidaire. .

Saint-Rome-de-Cernon 12490 Aveyron Occitanie association.etoileguerriere@gmail.com

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English :

In memory of our little angels, we are organizing a major campaign as part of Golden September to support research into pediatric cancers.

L’événement Marché de créateurs Saint-Rome-de-Cernon a été mis à jour le 2026-08-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)