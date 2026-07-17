Informations pratiques

Daumazan-sur-Arize

Marché de Daumazan sur Arize

Place de l’Eglise Daumazan-sur-Arize Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 08:00:00

fin : 2026-11-13 12:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25 2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16 2026-10-23 2026-10-30 2026-11-06 2026-11-13 2026-11-20 2026-11-27

Situé au cœur du village, ce petit marché de producteurs locaux vous propose des produits frais et de qualité.

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Place de l’Eglise Daumazan-sur-Arize 09350 Ariège Occitanie +33 5 61 69 80 12 mairie.daumazan@orange.fr

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English :

Located in the heart of the village, this small market of local producers offers fresh, quality produce.

L’événement Marché de Daumazan sur Arize Daumazan-sur-Arize a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme des Vallées de l’Arize et de la Lèze