Marché de Fonsala Quartier Fonsala Saint-Chamond

Saint-Chamond

Marché de Fonsala

Quartier Fonsala Place Ile de France Saint-Chamond Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-02 07:00:00

fin : 2026-12-31 12:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Présence des producteurs de produits locaux uniquement.

Marché de produits alimentaires, manufacturés et de producteurs.

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Quartier Fonsala Place Ile de France Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 31 05 05 ville@saint-chamond.fr

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English :

Presence of producers of local products only.

Food, manufactured and producer market.

L’événement Marché de Fonsala Saint-Chamond a été mis à jour le 2023-10-01 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès