Marché de Fonsala Quartier Fonsala Saint-Chamond
Marché de Fonsala Quartier Fonsala Saint-Chamond vendredi 2 octobre 2026.
Saint-Chamond
Marché de Fonsala
Quartier Fonsala Place Ile de France Saint-Chamond Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-02 07:00:00
fin : 2026-12-31 12:00:00
Date(s) :
2026-10-02
Présence des producteurs de produits locaux uniquement.
Marché de produits alimentaires, manufacturés et de producteurs.
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Quartier Fonsala Place Ile de France Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 31 05 05 ville@saint-chamond.fr
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English :
Presence of producers of local products only.
Food, manufactured and producer market.
L’événement Marché de Fonsala Saint-Chamond a été mis à jour le 2023-10-01 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès
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