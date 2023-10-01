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Marchés du centre ville Place de la Liberté Saint-Chamond

Marchés du centre ville Place de la Liberté Saint-Chamond vendredi 2 octobre 2026.

Lieu : Place de la Liberté

Adresse : Centre ville de St Chamond

Ville : 42400 Saint-Chamond

Département : Loire

Début : 2026-10-02T07:00:00

Fin : 2026-12-31T12:00:00

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Saint-Chamond

Marchés du centre ville

Place de la Liberté Centre ville de St Chamond Saint-Chamond Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-02 07:00:00
fin : 2026-12-31 12:00:00

Date(s) :
2026-10-02

Marché de produits manufacturés, producteurs, fruits & légumes, alimentaire, bazar…
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Place de la Liberté Centre ville de St Chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 31 05 05  ville@saint-chamond.fr

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English :

Market of manufactured products, producers, fruits & vegetables, food, bazaar?

L’événement Marchés du centre ville Saint-Chamond a été mis à jour le 2023-10-01 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès

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