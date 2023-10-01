Marchés du centre ville Place de la Liberté Saint-Chamond
Marchés du centre ville Place de la Liberté Saint-Chamond vendredi 2 octobre 2026.
Saint-Chamond
Marchés du centre ville
Place de la Liberté Centre ville de St Chamond Saint-Chamond Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-02 07:00:00
fin : 2026-12-31 12:00:00
Date(s) :
2026-10-02
Marché de produits manufacturés, producteurs, fruits & légumes, alimentaire, bazar…
.
Place de la Liberté Centre ville de St Chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 31 05 05 ville@saint-chamond.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Market of manufactured products, producers, fruits & vegetables, food, bazaar?
L’événement Marchés du centre ville Saint-Chamond a été mis à jour le 2023-10-01 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès
À voir aussi à Saint-Chamond (Loire)
- Marché de Fonsala Quartier Fonsala Saint-Chamond 2 octobre 2026
- Marché d’Izieux Quartier Izieux Saint-Chamond 2 octobre 2026