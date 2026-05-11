Marché de la bière scène ouverte Site du Lac Plaisance Saint-Hilaire-les-Places

Saint-Hilaire-les-Places

Marché de la bière scène ouverte

Site du Lac Plaisance Impasse du Lac Plaisance Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21 21:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Une fête de la bière comme on les aime avec nos brasseurs locaux préférés, des artisans passionnés et bien sûr nos produits allemands à vous faire découvrir!

Venez tester notre lancé de chopes!

Possibilité de se restaurer sur place salade allemande, saucisses, frites, glaces…

Une scène ouverte aux chanteurs, musiciens, groupes toute la journée sur inscription. .

Site du Lac Plaisance Impasse du Lac Plaisance Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 64 53 41 jumelage.sthilaire@gmail.com

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English : Marché de la bière scène ouverte

L’événement Marché de la bière scène ouverte Saint-Hilaire-les-Places a été mis à jour le 2026-05-11 par Terres de Limousin