Marché de La Bourboule

Square Joffre La Bourboule Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 08:00:00

fin : 2026-01-10 13:00:00

Date(s) :

2026-01-10 2026-01-17 2026-01-24 2026-01-31 2026-02-07 2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28 2026-03-07 2026-03-14 2026-03-21 2026-03-28

Découvrez le marché de La Bourboule ! Chaque semaine, plongez dans une ambiance conviviale pour y trouver les meilleurs produits locaux. Un rendez-vous à ne pas manquer !

.

Square Joffre La Bourboule 63150 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 81 31 00 ville-labourboule@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Bourboule market

Fairground Market

L’événement Marché de La Bourboule La Bourboule a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme du Massif du Sancy