Marché de la Carneille Place de la halle Athis-Val de Rouvre
Marché de la Carneille Place de la halle Athis-Val de Rouvre dimanche 4 octobre 2026.
Athis-Val de Rouvre
Marché de la Carneille
Place de la halle La Carneille Athis-Val de Rouvre Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 13:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Le charmant village de La Carneille renoue avec le passé et retrouve son marché qui avait disparu dans les années 50 ! Il n’y aura sans doute plus de marchands de beurre ou d’œufs installés sous la halle au beurre, mais chaque premier dimanche du mois de mars à décembre, vous aurez le plaisir d’ y rencontrer artisans et producteurs locaux !
Restauration sur place
Jam session à 12 h
Au programme, papotage, joie et bonne humeur. .
Place de la halle La Carneille Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 10 29
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English : Marché de la Carneille
L’événement Marché de la Carneille Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2026-06-05 par Flers agglo
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