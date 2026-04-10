Marché de la Ch’Pale place Chapelle-Voland
Marché de la Ch’Pale place Chapelle-Voland dimanche 20 septembre 2026.
Chapelle-Voland
Marché de la Ch’Pale
place Route du Bourg Chapelle-Voland Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Marché de la Ch’Pale !
Avec un repas proposés par les associations. .
place Route du Bourg Chapelle-Voland 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté mairie@chapelle-voland.com
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English : Marché de la Ch’Pale
L’événement Marché de la Ch’Pale Chapelle-Voland a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme JurAbsolu
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