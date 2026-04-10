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Marché de la Ch’Pale place Chapelle-Voland

Marché de la Ch’Pale place Chapelle-Voland dimanche 20 septembre 2026.

Lieu : place

Adresse : Route du Bourg

Ville : 39140 Chapelle-Voland

Département : Jura

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Chapelle-Voland

Marché de la Ch’Pale

place Route du Bourg Chapelle-Voland Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Marché de la Ch’Pale !
Avec un repas proposés par les associations.   .

place Route du Bourg Chapelle-Voland 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté   mairie@chapelle-voland.com

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English : Marché de la Ch’Pale

L’événement Marché de la Ch’Pale Chapelle-Voland a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme JurAbsolu

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