Marché de la Ch’Pale place Chapelle-Voland

Chapelle-Voland

Marché de la Ch’Pale

place Route du Bourg Chapelle-Voland Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Marché de la Ch’Pale !

Avec un repas proposés par les associations. .

place Route du Bourg Chapelle-Voland 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté mairie@chapelle-voland.com

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English : Marché de la Ch’Pale

L’événement Marché de la Ch’Pale Chapelle-Voland a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme JurAbsolu