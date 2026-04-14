Randonnée solidaire La MOCSARR Chapelle-Voland
Randonnée solidaire La MOCSARR Chapelle-Voland dimanche 6 septembre 2026.
Chapelle-Voland
Randonnée solidaire La MOCSARR
Place de l’église Chapelle-Voland Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 12:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Marche libre sur circuit balisé de 12 km rendez-vous à 8 heures départ de 8 heures 30 à 9 heures.
Marche libre sur circuit balisé de 7 km rendez-vous à 8 heures 30 départ de 9 heures à 9 heures 30. .
Place de l’église Chapelle-Voland 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté assoc.mocsarr39@gmail.com
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English : Randonnée solidaire La MOCSARR
L’événement Randonnée solidaire La MOCSARR Chapelle-Voland a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu
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