Chapelle-Voland

Randonnée solidaire La MOCSARR

Place de l’église Chapelle-Voland Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06 12:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Marche libre sur circuit balisé de 12 km rendez-vous à 8 heures départ de 8 heures 30 à 9 heures.

Marche libre sur circuit balisé de 7 km rendez-vous à 8 heures 30 départ de 9 heures à 9 heures 30. .

Place de l’église Chapelle-Voland 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté assoc.mocsarr39@gmail.com

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English : Randonnée solidaire La MOCSARR

L’événement Randonnée solidaire La MOCSARR Chapelle-Voland a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu