MARCHÉ DE LA CRÉATION La Cueilleuse Nort-sur-Erdre

Informations pratiques

Nort-sur-Erdre

MARCHÉ DE LA CRÉATION

La Cueilleuse Ecluse de Cramezeul Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 11:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-02

Créations locales et artisanales

Depuis vingt ans, l’association nantaise Abricadabroc propose des marchés de la création dans plusieurs villes des Pays de la Loire, sur l’espace public, dans des jardins particuliers, des ateliers d’artisans ou des lieux de vie.

Son ambition est de valoriser l’artisanat d’art et la création locale sur différents territoires, et de donner ainsi la possibilité à des créateurs de se faire connaître auprès de la population locale.

Elle poursuit son programme débuté en mars par une édition annuelle en pleine nature, le long du Canal de Nantes à Brest, au café culturel La Cueilleuse.

Le public pourra y découvrir le savoir-faire et la démarche artisanale de 9 créatrices et artisanes, sélectionnées par Abricadabroc au regard de la qualité de leur travail, tourné vers une production locale en petites séries ou pièces uniques. Il y aura des objets déco en vitrail, des céramiques, des abat-jour, des broderies, des créations en bois brut, des bijoux en macramé, en bois, en argent, en porcelaine ou en tissu, des illustrations et des aquarelles, de la carterie.

Les 9 créatrices à l’affiche

– Be Selfish (Nantes) bijoux en argent

– Inès Durran (Divatte-sur-Loire 44) peintures et illustrations

– Claire Gilbert (St Hilaire de Riez 85) céramiques en grès (art de la table, déco)

– Atelier Poï (Nantes) bijoux et petite déco à suspendre en céramique

– Clem-Made (Nort-sur-Erdre) vitrail (objets déco à suspendre, à poser, à planter)

– Le temps du lilas (Nort sur Erdre) bijoux en macramé, accessoires brodés

– Maya Mazoyer (Casson) illustrations aquarelles, papeterie

– A contrefil (St Hilaire de Chaléons) objets déco, art de la table et bijoux en bois chantourné

– Sardine (Nantes) abat-jour, suspensions, appliques, bijoux en tissu, marque-pages

Tout public

Entrée libre .

La Cueilleuse Ecluse de Cramezeul Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 35 57 22 71 abricadabroc@numericable.fr

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English :

Local and Handcrafted Creations

L’événement MARCHÉ DE LA CRÉATION Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-07-23 par Point d’accueil Nort sur Erdre