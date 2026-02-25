30 ème Nuit Internationale de la chauve-souris, Office de Tourisme Nort/Erdre, Nort-sur-Erdre
vendredi 21 août 2026 · Office de Tourisme Nort/Erdre · Nort-sur-Erdre
Informations pratiques
30 ème Nuit Internationale de la chauve-souris Vendredi 21 août, 21h00 Office de Tourisme Nort/Erdre Loire-Atlantique
Inscription obligatoire (40 places maximum) auprès de l’Office de Tourisme de Nort/Erdre, manifestation gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T21:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-21T21:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:59:00+02:00
Courts métrages sur les chauves-souris (21H15 – 22H) projetés sur la voile d’une péniche hollandaise (De Vrouwe Cornelia), suivi d’une sortie nocturne le long des quais du port de Nort/Erdre à l’aide de détecteurs ultrasons (22H30 – 23 H30).
Office de Tourisme Nort/Erdre Quai Saint Georges 44390 Nort/Erdre Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0251126074 »}]
Cette animation vise à faire connaître les chauves-souris et à sensibiliser les habitants aux enjeux de sa préservation Chauves souris Nort/erdre
syndicat mixte EDENN
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