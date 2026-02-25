30 ème Nuit Internationale de la chauve-souris, Office de Tourisme Nort/Erdre, Nort-sur-Erdre

Informations pratiques

30 ème Nuit Internationale de la chauve-souris Vendredi 21 août, 21h00 Office de Tourisme Nort/Erdre Loire-Atlantique

Inscription obligatoire (40 places maximum) auprès de l’Office de Tourisme de Nort/Erdre, manifestation gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T21:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-21T21:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:59:00+02:00

Courts métrages sur les chauves-souris (21H15 – 22H) projetés sur la voile d’une péniche hollandaise (De Vrouwe Cornelia), suivi d’une sortie nocturne le long des quais du port de Nort/Erdre à l’aide de détecteurs ultrasons (22H30 – 23 H30).

Office de Tourisme Nort/Erdre Quai Saint Georges 44390 Nort/Erdre Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0251126074 »}]

Cette animation vise à faire connaître les chauves-souris et à sensibiliser les habitants aux enjeux de sa préservation Chauves souris Nort/erdre

syndicat mixte EDENN