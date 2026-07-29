CONCERT GHEORGHE TUDORACHE DUO Le port Nort-sur-Erdre

Informations pratiques

Nort-sur-Erdre

CONCERT GHEORGHE TUDORACHE DUO

Le port Le plan d’eau Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Standards de jazz et de musette revisités

Gheorghe Tudorache Duo

Accompagné d’Olivier Lecointre à la contrebasse, Gheorghe Tudorache revisite les plus grands classiques roumains, des standards de jazz et de musette, ainsi que plusieurs de ses propres compositions. Venez découvrir ce duo nantais unique, et profitez de leur musique en dégustant un verre, en partageant un repas, en dansant, ou simplement en vous laissant porter par les mélodies

Tout public .

Le port Le plan d’eau Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire 40piedsnort@gmail.com

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English :

Jazz and Musette Standards Reimagined

L’événement CONCERT GHEORGHE TUDORACHE DUO Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-07-24 par Pays Erdre Canal Forêt