SPECTACLE CELLE QUI ATTEND La Cueilleuse Nort-sur-Erdre
mercredi 29 juillet 2026 · La Cueilleuse · Nort-sur-Erdre
Informations pratiques
Nort-sur-Erdre
SPECTACLE CELLE QUI ATTEND
La Cueilleuse Ecluse de Cramezeul Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 16:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Spectacle de la compagnie Forces fébriles
Un seul-en-scène touchant et engagé !
Celle-qui-attend a du mal à se lever le matin.
Elle trouve qu’elle manque de raisons de le faire.
Un jour, au hasard de sa rencontre avec Rouky, elle se retrouve embarquée sur une ZAD.
La découverte de ce territoire en lutte et de ses habitant.e.s la bouleverse.
Elle tombe amoureuse de Rouky.
Pourtant, lorsqu’elle se retrouve confrontée aux risque à prendre pour sauvegarder ces liens et cet idéal politique, le choix qu’elle opère interroge les ressorts émotionnels et affectifs de l’engagement … Et du désengagement.
Celle-qui-attend vous invite à un moment de célébration des luttes et de la diversité des personnes qui les font vivre, par le rire et l’émotion !
Bar et restauration sur place
Prix libre (au chapeau) .
La Cueilleuse Ecluse de Cramezeul Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 86 53 60 01 lacueilleuse@gozmail.bzh
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English :
Performance by the Forces f%E9briles theater company
L’événement SPECTACLE CELLE QUI ATTEND Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-07-24 par Pays Erdre Canal Forêt
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