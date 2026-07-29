CONCERT REVERSE Le port Nort-sur-Erdre

Informations pratiques

Nort-sur-Erdre

CONCERT REVERSE

Le port Le plan d’eau Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Jeune groupe local adepte des reprises

ReVerse un groupe de musique, de 5 personnes, ayant pour but de s’amuser et progresser. Les musiciens sont originaires de Blain et ses alentours. Le groupe est composé d’un batteur, d’un pianiste, de deux guitaristes et d’une chanteuse qui reprennent des chansons de tout genre, et de toutes années !

Tout public .

Le port Le plan d’eau Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire 40piedsnort@gmail.com

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English :

A young local band that specializes in cover songs

L’événement CONCERT REVERSE Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-07-24 par Pays Erdre Canal Forêt