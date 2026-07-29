CONCERT REVERSE Le port Nort-sur-Erdre
samedi 22 août 2026 · Le port · Nort-sur-Erdre
Informations pratiques
Nort-sur-Erdre
CONCERT REVERSE
Le port Le plan d’eau Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Jeune groupe local adepte des reprises
ReVerse un groupe de musique, de 5 personnes, ayant pour but de s’amuser et progresser. Les musiciens sont originaires de Blain et ses alentours. Le groupe est composé d’un batteur, d’un pianiste, de deux guitaristes et d’une chanteuse qui reprennent des chansons de tout genre, et de toutes années !
Tout public .
Le port Le plan d’eau Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire 40piedsnort@gmail.com
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English :
A young local band that specializes in cover songs
L’événement CONCERT REVERSE Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-07-24 par Pays Erdre Canal Forêt
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