Informations pratiques

Nort-sur-Erdre

Sculpture Miroir atelier de sculpture sur pierre

lLa Brézardière Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 13:00:00

fin : 2026-08-24 17:00:00

Date(s) :

2026-08-24 2026-08-31

Sculpture sur pierre atelier

Sculpter la pierre pour se rencontrer autrement.

Une pratique accessible sans expérience artistique, en petit groupe, pour explorer le geste, la matière et le corps.

Première demi-journée de découverte offerte, puis 55 € la demi-journée.

Les ateliers ont lieu les lundis après-midi, de 13 h à 17 h,

Lundis après-midi de 13 h à 17 h — à La Brézardière, Nort-sur-Erdre.

Séances régulières jusqu’au 15 novembre, .

lLa Brézardière Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

Stone Sculpture Studio

L’événement Sculpture Miroir atelier de sculpture sur pierre Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-07-29 par Pays Erdre Canal Forêt