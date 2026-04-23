Marché de la Fête des mères Salle communale Combles-en-Barrois

Combles-en-Barrois

Marché de la Fête des mères

Salle communale Rue de l’Eglise Combles-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

À la recherche du cadeau parfait pour votre maman ?

Ne manquez pas notre marché spécial Fête des Mères !

De nombreux exposants vous proposeront des idées cadeaux uniques pour faire plaisir à coup sûr.

Animations pour enfants par La Cabane Etoilée, un atelier de création de cadeaux pour maman. Un moment ludique et créatif pour réaliser une attention unique et pleine d’amour.

Défilé de vêtements à 15h.

Tombola & buvette.

Venez passer un moment convivial en famille ou entre amis, dans une ambiance chaleureuse et festive.

On vous attend nombreux.

Entrée libre.Tout public

0 .

Salle communale Rue de l’Eglise Combles-en-Barrois 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 45 32 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Looking for the perfect gift for your mom?

Don’t miss our special Mother’s Day market!

Numerous exhibitors will be offering unique gift ideas that are sure to please.

Children’s entertainment by La Cabane Etoilée, a workshop for creating gifts for mom. A fun and creative way to create a unique and loving gift.

Fashion show at 3pm.

Tombola & refreshments.

Come and spend a convivial moment with family and friends, in a warm and festive atmosphere.

We look forward to seeing you there.

Admission free.

L’événement Marché de la Fête des mères Combles-en-Barrois a été mis à jour le 2026-04-23 par OT SUD MEUSE