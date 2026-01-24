Marche de la paix à Bains Salle sous la mairie Bains
Marche de la paix à Bains Salle sous la mairie Bains mercredi 11 novembre 2026.
Marche de la paix à Bains
Salle sous la mairie Place des Marronniers Bains Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11 13:30:00
fin : 2026-11-11
Date(s) :
2026-11-11
Participez à la Marche de la Paix à Bains le 11 novembre 2026 randonnées solidaires de 8 ou 14 km au profit d’une association. Départ dès 13h30, ravitaillement en chemin et goûter à l’arrivée. Inscription sur place, ambiance conviviale garantie.
Salle sous la mairie Place des Marronniers Bains 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 55 08 72
English : Marche de la paix à Bains
Take part in the Marche de la Paix in Bains on November 11, 2026: 8 or 14 km hikes in aid of a charity. Departure at 1:30pm, refreshments along the way and a snack at the finish. Registration on site, friendly atmosphere guaranteed.
