Marche de la paix à Bains Salle sous la mairie Bains

Marche de la paix à Bains

Salle sous la mairie Place des Marronniers Bains Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-11-11 13:30:00

fin : 2026-11-11

2026-11-11

Participez à la Marche de la Paix à Bains le 11 novembre 2026 randonnées solidaires de 8 ou 14 km au profit d’une association. Départ dès 13h30, ravitaillement en chemin et goûter à l’arrivée. Inscription sur place, ambiance conviviale garantie.

+33 6 09 55 08 72

English : Marche de la paix à Bains

Take part in the Marche de la Paix in Bains on November 11, 2026: 8 or 14 km hikes in aid of a charity. Departure at 1:30pm, refreshments along the way and a snack at the finish. Registration on site, friendly atmosphere guaranteed.

