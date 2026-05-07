Informations pratiques

Grussenheim

Marché de la Sainte Lucie

26 Grand’rue Grussenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-04 11:00:00

fin : 2026-12-06 20:00:00

Date(s) :

2026-12-04 2026-12-05 2026-12-06

Tout au long du week-end animations diverses, ateliers créatifs, stands d’artisanat local et de création, expositions, concerts. Venez découvrir la ‘Dorfplatz de Noël au jardin’ un lieu illuminé et enchanteur ! Venez vous laisser envoûter par la magie de Noël !

Vendredi 5 décembre à 19h30

Concert par la chorale Double Croche et le groupe Corse Passione

Samedi 6 décembre à 20h

Concert avec l’ensemble Joseph Muller

Dimanche 7 décembre à 15h

Concert avec le Choeur de Noël de Besançon et la chorale Intervalle de St Omer

Et tout au long du week-end :

– Animations autour du Dorfplatz de jour et de nuit

– Expositions, ateliers créatifs

– stands d’artisant local et de création .

26 Grand’rue Grussenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 62 47 mairie@grussenheim.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

All weekend long: entertainment, creative workshops, stalls selling local crafts and creations, exhibitions and concerts. Come and discover the ‘Dorfplatz de Noël au jardin’, an enchantingly illuminated place! Let yourself be enchanted by the magic of Christmas!

L’événement Marché de la Sainte Lucie Grussenheim a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme du Grand Ried