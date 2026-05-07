Marché de la Sainte Lucie Grussenheim
vendredi 4 décembre 2026 · Grussenheim
Informations pratiques
Grussenheim
Marché de la Sainte Lucie
26 Grand’rue Grussenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-04 11:00:00
fin : 2026-12-06 20:00:00
Date(s) :
2026-12-04 2026-12-05 2026-12-06
Tout au long du week-end animations diverses, ateliers créatifs, stands d’artisanat local et de création, expositions, concerts. Venez découvrir la ‘Dorfplatz de Noël au jardin’ un lieu illuminé et enchanteur ! Venez vous laisser envoûter par la magie de Noël !
Vendredi 5 décembre à 19h30
Concert par la chorale Double Croche et le groupe Corse Passione
Samedi 6 décembre à 20h
Concert avec l’ensemble Joseph Muller
Dimanche 7 décembre à 15h
Concert avec le Choeur de Noël de Besançon et la chorale Intervalle de St Omer
Et tout au long du week-end :
– Animations autour du Dorfplatz de jour et de nuit
– Expositions, ateliers créatifs
– stands d’artisant local et de création .
26 Grand’rue Grussenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 62 47 mairie@grussenheim.fr
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English :
All weekend long: entertainment, creative workshops, stalls selling local crafts and creations, exhibitions and concerts. Come and discover the ‘Dorfplatz de Noël au jardin’, an enchantingly illuminated place! Let yourself be enchanted by the magic of Christmas!
L’événement Marché de la Sainte Lucie Grussenheim a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme du Grand Ried
À voir aussi à Grussenheim (Haut-Rhin)
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- Découverte du Micro Musée Grussenheim 4 décembre 2026