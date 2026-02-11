Marché de La Valette place de l’Église La Valette

Marché de La Valette

place de l'Église Église La Valette Isère

Jeudi 2026-05-02 16:30:00

2026-05-01 19:00:00

2026-05-02 2026-11-01

Marché de primeurs locaux, légumes, viandes, fromages! Pizz in Alpes, pizzas au feu de bois, réservation 06 61 05 37 07.

place de l’Église Église La Valette 38350 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 81 21 32 mairie-la-valette@orange.fr

English : La Vallette Market

Local fresh produce market: cheese maker and goat farmer from Jas d’Oris-en-Rattier, eggs from St-Honoré, baker from Entraigues, butcher from Vif, spice merchant from St-Honoré (spices from Madagascar, family production)

mis à jour le 2026-02-11