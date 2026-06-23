Marche de l’amitié Sainte-Croix-aux-Mines
dimanche 5 juillet 2026 · Sainte-Croix-aux-Mines
Informations pratiques
Sainte-Croix-aux-Mines
Marche de l’amitié
rue de la TImbach Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Envie de prendre l’air et de partager un moment convivial ? Participez à la Marche de l’amitié sur les hauteurs de Sainte-Croix-aux-Mines. Un parcours accessible à tous, une belle ambiance, et une assiette bien garnie à l’arrivée !
Une belle balade de 10 km est proposée sur les hauteurs de Sainte-Croix-aux-Mines.
Départ groupé à 9h depuis le club house des Marcheurs.
Parking à proximité.
Un point de ravitaillement sera prévu sur le parcours.
Tarif 16 €
Ce prix comprend
un apéritif ou une boisson sans alcool
une assiette kassler avec salade
un dessert
un café
Réservations à effectuer avant le 30 juin.
Elles ne seront prises en compte que si elles sont accompagnées du règlement. .
rue de la TImbach Sainte-Croix-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 7 89 24 26 46
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English :
Want to get some fresh air and enjoy a friendly get-together? Join us for the Friendship Walk in the hills above Sainte-Croix-aux-Mines. A route accessible to everyone, a great atmosphere, and a hearty meal waiting for you at the finish line!
L’événement Marche de l’amitié Sainte-Croix-aux-Mines a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme du Val d’Argent
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