Informations pratiques

Sainte-Croix-aux-Mines

Marche de l’amitié

rue de la TImbach Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Envie de prendre l’air et de partager un moment convivial ? Participez à la Marche de l’amitié sur les hauteurs de Sainte-Croix-aux-Mines. Un parcours accessible à tous, une belle ambiance, et une assiette bien garnie à l’arrivée !

Une belle balade de 10 km est proposée sur les hauteurs de Sainte-Croix-aux-Mines.

Départ groupé à 9h depuis le club house des Marcheurs.

Parking à proximité.

Un point de ravitaillement sera prévu sur le parcours.

Tarif 16 €

Ce prix comprend

un apéritif ou une boisson sans alcool

une assiette kassler avec salade

un dessert

un café

Réservations à effectuer avant le 30 juin.

Elles ne seront prises en compte que si elles sont accompagnées du règlement. .

rue de la TImbach Sainte-Croix-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 7 89 24 26 46

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English :

Want to get some fresh air and enjoy a friendly get-together? Join us for the Friendship Walk in the hills above Sainte-Croix-aux-Mines. A route accessible to everyone, a great atmosphere, and a hearty meal waiting for you at the finish line!

L’événement Marche de l’amitié Sainte-Croix-aux-Mines a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme du Val d’Argent