Devil Day Sainte-Croix-aux-Mines

Devil Day

11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Une grande exposition automobile avec des véhicules de toutes marques et de toute époque vous attend dans la 5ème édition du rassemblement statique de véhicules sportifs, de prestige et anciens.

Devil Day revient pour sa 5ème édition et donne rendez-vous aux passionnés d’automobile le dimanche 12 juillet 2026, dans le cadre exceptionnel de la Villa Burrus à Sainte-Croix-aux-Mines.

Exposition automobile devenue incontournable, Devil Day rassemble des véhicules sportifs, anciens, de collection et de prestige, toutes marques confondues.

Tout au long de la journée, le public pourra rencontrer de nombreux professionnels de l’automobile, découvrir leurs nouveautés, échanger avec eux et profiter d’une ambiance conviviale et passionnée.

Au programme animations tout au long de la journée, remises de prix (Top 10 des plus beaux véhicules), tombola avec de nombreux lots à gagner.

Entrée gratuite pour les visiteurs

Restauration et buvette sur place

Que vous soyez passionné d’automobile, amateur de belles mécaniques ou simple curieux, le Devil Day est un événement familial et accessible à tous.

Vous souhaitez exposer votre véhicule ?

Les inscriptions sont ouvertes aux véhicules sportifs, de collection, de prestige, anciens ou modifiés, sous réserve de sélection préalable afin de garantir la qualité de l’exposition.

Tarif exposant 7 € par véhicule

Entrée gratuite pour les accompagnateurs .

11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 6 08 83 13 00 vagd3vilandcie@gmail.com

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English :

A huge car show featuring vehicles of all makes and from all eras awaits you at the 5th edition of the static gathering of sports, prestige and vintage vehicles.

L’événement Devil Day Sainte-Croix-aux-Mines a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme du Val d’Argent