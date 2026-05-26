Sainte-Croix-aux-Mines

Marché paysan

11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-16 18:00:00

fin : 2026-08-25 21:30:00

Date(s) :

2026-06-16

Les producteurs locaux vous proposent de découvrir leurs produits le tout dans une ambiance conviviale dans le Parc de la Villa Burrus

Les marchés paysans seront de retour cet été avec le Patrimoine Paysan de Montagne au cœur du Parc de la Villa Burrus les mardis soir pendant la saison estivale.

L’association vous donne rendez-vous du mardi 17 Juin au mardi 26 Août 2025.

Une occasion festive et conviviale à ne pas manquer pour découvrir les spécialités et les produits locaux du Val d’Argent.

Nous vous donnons rendez-vous dès 18h à la Villa Burrus pour partager un moment en toute convivialité.

Restauration à déguster sur place ou à emporter

Barbecue, tartes flambées, râpé de pomme de terres, salades, glaces, pâtisseries, crêpes, boissons chaudes ou froides et tous les produits des exposants présents. 0 .

11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 6 67 01 54 28 perloup@botter.fr

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English :

Local producers offer you to discover their products in a friendly atmosphere in the Villa Burrus Park

L’événement Marché paysan Sainte-Croix-aux-Mines a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme du Val d’Argent