Marché paysan Sainte-Croix-aux-Mines
Marché paysan Sainte-Croix-aux-Mines mardi 16 juin 2026.
Sainte-Croix-aux-Mines
Marché paysan
11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-16 18:00:00
fin : 2026-08-25 21:30:00
Date(s) :
2026-06-16
Les producteurs locaux vous proposent de découvrir leurs produits le tout dans une ambiance conviviale dans le Parc de la Villa Burrus
Les marchés paysans seront de retour cet été avec le Patrimoine Paysan de Montagne au cœur du Parc de la Villa Burrus les mardis soir pendant la saison estivale.
L’association vous donne rendez-vous du mardi 17 Juin au mardi 26 Août 2025.
Une occasion festive et conviviale à ne pas manquer pour découvrir les spécialités et les produits locaux du Val d’Argent.
Nous vous donnons rendez-vous dès 18h à la Villa Burrus pour partager un moment en toute convivialité.
Restauration à déguster sur place ou à emporter
Barbecue, tartes flambées, râpé de pomme de terres, salades, glaces, pâtisseries, crêpes, boissons chaudes ou froides et tous les produits des exposants présents. 0 .
11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 6 67 01 54 28 perloup@botter.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Local producers offer you to discover their products in a friendly atmosphere in the Villa Burrus Park
L’événement Marché paysan Sainte-Croix-aux-Mines a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme du Val d’Argent
À voir aussi à Sainte-Croix-aux-Mines (Haut-Rhin)
- Pique-Nique Musical, Parc de la villa Burrus, Sainte-Croix-aux-Mines 6 juin 2026
- Pique-nique musical Sainte-Croix-aux-Mines 6 juin 2026
- Concert Babanu Quartet Sainte-Croix-aux-Mines 3 juillet 2026
- Devil Day Sainte-Croix-aux-Mines 12 juillet 2026
- Jeu d’enquête l’affaire du timbre volé Sainte-Croix-aux-Mines 22 juillet 2026