Pique-Nique Musical, Parc de la villa Burrus, Sainte-Croix-aux-Mines

Pique-Nique Musical 6 et 7 juin Parc de la villa Burrus Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

L’association Un Jardin Passionnément propose deux jours de festivités (le samedi soir et le dimanche) dans un cadre bucolique, au coeur du parc de la Villa Burrus, à Sainte-Croix-aux-Mines.

Le Pique-Nique Musical est l’occasion parfaite de découvrir les différents jardins créés et entretenus par l’association depuis plus de 20 ans au sein du parc Burrus tout en découvrant des univers musicaux variés !

Au programme : pique-nique dans l’herbe et concerts en plein air. Du swing au rock en passant par le blues et le folk, il y en aura pour tous les goûts !

Petite restauration et buvette sur place.

Toute la programmation est consultable sur notre site web : https://www.un-jardin-passionnement.org/

et notre page Facebook : www.facebook.com/un.jardin.passionnement

Parc de la villa Burrus 11a rue Maurice Burrus 68160 Sainte-Croix-aux-Mines Sainte-Croix-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est [{« link »: « https://www.un-jardin-passionnement.org/ »}, {« link »: « http://www.facebook.com/un.jardin.passionnement »}] Le parc de la Villa Burrus, d’une superficie de 3,4 ha abrite des arbres remarquables plantés dès sa création : chêne rouge d’Amérique, tilleuls, érables, cèdre, frêne majestueux et hêtres pourpres de toute beauté. De nouvelles essences ont été introduites plus récemment : tulipier de Virginie, Ginkgo biloba, séquoia, morus nigra, albizias…

Le parc est aujourd’hui entretenu par les services de la CCVA et l’association de bénévoles Un Jardin Passionnément, qui a créé depuis 2003 plusieurs parcelles à thème : un sous bois « sauvage », un jardin des plantes aromatiques et médicinales, un potager fleuri de 7 ares à la structure originale, une mare pédagogique, un tunnel de 230 rosiers et un singulier jardin du patchwork de 18 parcelles plantées de vivaces, conçu selon la règle du nombre d’or. Chaque parcelle en carré met en scène un motif de patchwork traditionnel, art élaboré par la communauté Amish née à Sainte-Marie-aux-Mines à la fin du XVIIe siècle.

La très belle serre ancienne, le bassin, la gloriette restaurée et les anciennes dépendances sont autant de repères pour le visiteur et contribuent à l’harmonie de cet espace magnifique emprunt d’une grande sérénité. En 2013, l’association a créé Physalis, une imposante structure en saule vivant réalisée par 250 bénévoles dans le cadre d’un chantier participatif.

Le domaine du Parc de la Villa Burrus fut aménagé par l’industriel et passionné de botanique André Burrus en 1935, qui y vécut jusqu’en 1974. Transformée en maison régionale de la musique entre 1977 et 1990, la propriété est rachetée en 1997 par la Communauté de Communes.

Elle y aménage ses bureaux dans les anciens garages et transforme la Villa en médiathèque (2004).

L’association Un Jardin Passionnément propose deux jours de festivités (le samedi soir et le dimanche) dans un cadre bucolique, au coeur du parc de la Villa Burrus, à Sainte-Croix-aux-Mines.

©Jean-Marie Boubel