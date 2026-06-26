La Tour-sur-Orb

MARCHÉ DE L’ART ET DE L’ARTISANAT

La Tour-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

L’association Notre-Dame de la Pitié de Boussagues organise un Marché de l’Art et de l’Artisanat le dimanche 9 août 2026, de 17 h à 23 h, sur la Place de la Vierge à Boussagues.

Cette manifestation réunira artistes, artisans et créateurs . Une buvette et une restauration rapide seront proposées sur place et l’entrée sera gratuite pour les visiteurs.

Info 06 11 38 70 51

L’association Notre-Dame de la Pitié de Boussagues organise un Marché de l’Art et de l’Artisanat le dimanche 9 août 2026, de 17 h à 23 h, sur la Place de la Vierge à Boussagues.

Cette manifestation réunira artistes, artisans et créateurs dans le cadre du village médiéval de Boussagues. Une buvette et une restauration rapide seront proposées sur place et l’entrée sera gratuite pour les visiteurs.

Pour tout renseignement complémentaire 06 11 38 70 51 .

La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie +33 6 11 38 70 51

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English : MARCHÉ DE L’ART ET DE L’ARTISANAT

The Notre-Dame de la Pitié de Boussagues Association is organizing an Art and Crafts Market on Sunday, August 9, 2026, from 5:00 p.m. to 11:00 p.m., at the Place de la Vierge in Boussagues.

This event will bring together artists, artisans, and creators. Refreshments and fast food will be available on site, and admission is free for visitors.

Info: 06 11 38 70 51

L’événement MARCHÉ DE L’ART ET DE L’ARTISANAT La Tour-sur-Orb a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB