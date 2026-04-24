Granville

Marché de l’art

2 Rue Cambernon Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Dans le cœur de la Haute Ville, site historique de Granville, se tiendra le 12ème Marché de l’Art.

Mis en place par l’Association des Amis de la Haute Ville, en partenariat avec l’Atelier de la Haute Ville, cet évènement, reconnu depuis plus de 11 ans, connaît chaque année un succès grandissant.

Pour cette nouvelle édition 2026, les visiteurs pourront rencontrer plus de 80 artistes de la région peintres, sculpteurs, photographes et artisans d’art dans des domaines variés céramique, mosaïque, bijoux, émail sur cuivre, art textile, création végétale, etc. Des aquarellistes et des portraitistes créeront devont vos yeux en direct ! .

2 Rue Cambernon Granville 50400 Manche Normandie +33 6 20 08 13 84 vdlbg@yahoo.fr

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English : Marché de l’art

L’événement Marché de l’art Granville a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Granville Terre et Mer