Marché de l’artisanat Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

Marché de l’artisanat

Rue Pont-Ar-Laër Centre culturel l’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

2026-04-19

Marché de l’artisanat organisé par l’association Moëlan Patrimoine et Tradition.

Une trentaine d’artisans proposeront leurs créations, vous trouverez de la maroquinerie, des tableaux en sable naturel, des peintures sur toile, sur bois, des articles textiles, macramé, mosaïque, bijoux, jeux en bois et bien d’autres originalités à découvrir.

