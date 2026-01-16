Marché de l’artisanat Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer
Marché de l’artisanat Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer dimanche 19 avril 2026.
Marché de l’artisanat
Rue Pont-Ar-Laër Centre culturel l’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Marché de l’artisanat organisé par l’association Moëlan Patrimoine et Tradition.
Une trentaine d’artisans proposeront leurs créations, vous trouverez de la maroquinerie, des tableaux en sable naturel, des peintures sur toile, sur bois, des articles textiles, macramé, mosaïque, bijoux, jeux en bois et bien d’autres originalités à découvrir.
Bulletin d’inscription en pièce jointe. .
Rue Pont-Ar-Laër Centre culturel l’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 71 04 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché de l’artisanat
L’événement Marché de l’artisanat Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS