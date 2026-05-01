Braslou

Marché de l’asperge et des produits locaux

Bourg Braslou Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

A Braslou, le deuxième dimanche du mois de mai est réservé aux gourmets.

Venez participer à cette nouvelle édition du marché de l’asperge et des produits locaux.

Restauration sur place (quiches et omelettes aux asperges à toute heure), ou autre possibilité, Le Milcent sur réservation au 02 47 9

A Braslou, le deuxième dimanche du mois de mai est réservé aux gourmets.

Venez participer à cette nouvelle édition du marché de l’asperge et des produits locaux.

Chaque printemps, ce rendez-vous incontournable met à l’honneur des asperges fraîches et savoureuses, cultivées par les producteurs locaux. Profitez d’une ambiance conviviale pour déguster des produits du terroir et échanger avec des artisans passionnés. Laissez-vous tenter par une escapade gourmande dans un cadre champêtre et authentique.

Restauration sur place (quiches et omelettes aux asperges à toute heure), ou autre possibilité, Le Milcent sur réservation au 02 47 95 65 01. .

Bourg Braslou 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 65 08

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English :

In Braslou, the second Sunday of May is reserved for gourmets.

Come and participate in this new edition of the asparagus and local products market. Catering on the spot or other possibility, at the restaurant Le Milcent on reservation at 02 47 95 65 01.

L’événement Marché de l’asperge et des produits locaux Braslou a été mis à jour le 2026-04-28 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme