Marché de l’Avent Chemin de ronde Bonnat
Marché de l’Avent Chemin de ronde Bonnat dimanche 29 novembre 2026.
Bonnat
Marché de l’Avent
Chemin de ronde Boulodrome Bonnat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
Marché de l’Avent
Dimanche 30 Novembre
9h00 18h00
Au boulodrome
12h Moules frites sur place ou à emporter
–> Comité des fêtes .
Chemin de ronde Boulodrome Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 03 57 93 comitedesfetesdebonnat@orange.fr
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English : Marché de l’Avent
L’événement Marché de l’Avent Bonnat a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche
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