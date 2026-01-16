Marché de l’Avent Chemin de ronde Bonnat

Bonnat

Marché de l’Avent

Chemin de ronde Boulodrome Bonnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

Marché de l’Avent

Dimanche 30 Novembre

9h00 18h00

Au boulodrome

12h Moules frites sur place ou à emporter

–> Comité des fêtes .

Chemin de ronde Boulodrome Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 03 57 93 comitedesfetesdebonnat@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché de l’Avent

L’événement Marché de l’Avent Bonnat a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche