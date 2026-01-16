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Marché de l’Avent Chemin de ronde Bonnat

Marché de l’Avent Chemin de ronde Bonnat

Marché de l’Avent Chemin de ronde Bonnat dimanche 29 novembre 2026.

Lieu : Chemin de ronde

Adresse : Boulodrome

Ville : 23220 Bonnat

Département : Creuse

Début : dimanche 29 novembre 2026

Fin : dimanche 29 novembre 2026

Tarif :

Bonnat

Marché de l’Avent

Chemin de ronde Boulodrome Bonnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29
fin : 2026-11-29

Date(s) :
2026-11-29

Marché de l’Avent
Dimanche 30 Novembre
9h00 18h00
Au boulodrome
12h Moules frites sur place ou à emporter

–> Comité des fêtes   .

Chemin de ronde Boulodrome Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 03 57 93  comitedesfetesdebonnat@orange.fr

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English : Marché de l’Avent

L’événement Marché de l’Avent Bonnat a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche

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