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Marché de l’Avent Salle des Fêtes Villeneuve-de-Marsan

samedi 21 novembre 2026 · Salle des Fêtes · Villeneuve-de-Marsan

Marché de l’Avent Salle des Fêtes Villeneuve-de-Marsan

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle des Fêtes
Adresse
60 Avenue du Marsan
Ville
40190 Villeneuve-de-Marsan
Département
Landes
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif

Villeneuve-de-Marsan

Marché de l’Avent

Salle des Fêtes 60 Avenue du Marsan Villeneuve-de-Marsan Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 10:00:00
fin : 2026-11-21 23:30:00

Date(s) :
2026-11-21

Pour nous faire patienter en cette période de l’Avent, l’Association des Commerçants et Artisans Villeneuvois nous propose un grand marché où l’on pourra retrouver producteurs, créations artisanales, stands gourmands, démonstrations artisanales, structures gonflables, buvette, …
Le compte à rebours est lancé et les dodos comptés par les enfants avant que le Père Noël passe par la cheminé !
Pour nous faire patienter en cette période de l’Avent, l’Association des Commerçants et Artisans Villeneuvois nous propose un grand marché où l’on pourra retrouver producteurs, créations artisanales, stands gourmands, démonstrations artisanales, structures gonflables, buvette avec chocolat et vin chaud, repas le midi, …, tout ce qu’il faut pour un Noël réussi !   .

Salle des Fêtes 60 Avenue du Marsan Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 49 32 69 

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English : Marché de l’Avent

To help us pass the time during this Advent season, the Villeneuve Merchants and Artisans Association is hosting a large market where you can find local producers, handmade crafts, food stalls, craft demonstrations, inflatable attractions, a refreshment stand, and more…

L’événement Marché de l’Avent Villeneuve-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Landes d’Armagnac

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