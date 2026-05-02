Marche de l’école Ancienne école de Peccavillers Le Syndicat

Le Syndicat

Marche de l’école

Ancienne école de Peccavillers 1 route du Chasal Le Syndicat Vosges

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 07:00:00

fin : 2026-06-14 14:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Chaussez vos baskets pour une journée conviviale en pleine nature ! 3 parcours au choix pour petites ou grandes gambettes ! 6 km parcours ludique idéal pour les familles avec jeu de piste pour les enfants 10 km pour une belle balade entre amis 20km pour les plus sportifs (départ avant 11h) Après l’effort, le réconfort ! il sera possible de prendre un bon repas complet sur réservation crudités beignets de pomme de terre, lard, chique et salade tarte et café pour 12€ adulte et 7€ enfant. Grillades sur place possible. Venez nombreux pour soutenir les projets de l’école tout en profitant d’un bon moment !Tout public

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Ancienne école de Peccavillers 1 route du Chasal Le Syndicat 88120 Vosges Grand Est +33 7 83 96 77 37 avenir.ecole88@gmail.com

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English :

Lace up your sneakers for a fun day out in the great outdoors! a choice of 3 routes for young and old alike! 6 km: a fun trail ideal for families, with a treasure hunt for the kids 10 km: a great walk with friends 20km: for the more athletic (departure before 11am) After the effort, the comfort! you can enjoy a delicious full meal on reservation: crudités potato fritters, bacon, chique and salad pie and coffee for 12? adult and 7? child. On-site grilling available. Come one, come all to support the school’s projects and have a great time at the same time!

L’événement Marche de l’école Le Syndicat a été mis à jour le 2026-05-02 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES