Grillon

Marche de l’Enclave des Papes (7° édition)

Grillon Vaucluse

Tarif : – – EUR

10 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:00:00

fin : 2026-10-10 19:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Randonnée pédestre à but solidaire. 4 étapes au choix de 8 à 15 km. La totalité du parcours comporte 42 km. Chacun marche à son propre rythme.

.

Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 04 71 info@asociation-mep.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hiking for solidarity. 4 stages of 8 to 15 km. The entire route covers 42 km. Everyone walks at their own pace.

L’événement Marche de l’Enclave des Papes (7° édition) Grillon a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes