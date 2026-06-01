Marché de l’été à la Brasserie Coupe Gorge Saint-Laurent-de-Condel samedi 20 juin 2026.

Saint-Laurent-de-Condel

Marché de l’été à la Brasserie Coupe Gorge

85 rue nationale Saint-Laurent-de-Condel Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

Marché de l’été à la Brasserie Coupe Gorge

L’été s’annonce festif au Coupe Gorge Microbrasserie/Brewpub !

Rendez-vous pour un week-end riche en découvertes et en musique

Samedi 20 juin célébration de la Fête de la Musique avec 2 concerts live.

️ Dimanche 21 juin dès 14h marché d’été réunissant producteurs, créateurs et artisans locaux.

Dimanche soir place à l’ambiance pub avec 4 concerts live pour clôturer le week-end en beauté.

De belles rencontres, des produits locaux, de la musique et la convivialité qui font le charme de la Suise Normande ! .

85 rue nationale Saint-Laurent-de-Condel 14220 Calvados Normandie +33 6 61 99 17 53

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English : Marché de l’été à la Brasserie Coupe Gorge

Summer market at the Brasserie Coupe Gorge

L’événement Marché de l’été à la Brasserie Coupe Gorge Saint-Laurent-de-Condel a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Suisse Normande