Marché de l’été à la Brasserie Coupe Gorge Saint-Laurent-de-Condel
Marché de l’été à la Brasserie Coupe Gorge Saint-Laurent-de-Condel samedi 20 juin 2026.
Saint-Laurent-de-Condel
Marché de l’été à la Brasserie Coupe Gorge
85 rue nationale Saint-Laurent-de-Condel Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21
Marché de l’été à la Brasserie Coupe Gorge
L’été s’annonce festif au Coupe Gorge Microbrasserie/Brewpub !
Rendez-vous pour un week-end riche en découvertes et en musique
Samedi 20 juin célébration de la Fête de la Musique avec 2 concerts live.
️ Dimanche 21 juin dès 14h marché d’été réunissant producteurs, créateurs et artisans locaux.
Dimanche soir place à l’ambiance pub avec 4 concerts live pour clôturer le week-end en beauté.
De belles rencontres, des produits locaux, de la musique et la convivialité qui font le charme de la Suise Normande ! .
85 rue nationale Saint-Laurent-de-Condel 14220 Calvados Normandie +33 6 61 99 17 53
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English : Marché de l’été à la Brasserie Coupe Gorge
Summer market at the Brasserie Coupe Gorge
L’événement Marché de l’été à la Brasserie Coupe Gorge Saint-Laurent-de-Condel a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Suisse Normande